MLB／被砸到姆指骨折 費城人強打哈波展開練習目標9月復出
上季國聯MVP費城人強打哈波（Bryce Harper）稍早在個人Instagram發布打擊練習的限時動態，預告他即將復出。
影片中他在市民銀行球場進行打擊練習，是受傷後首次在戶外揮棒，也利用投球機進行訓練協助恢復。
哈波是在6/25面對教士的比賽中，遭到史奈爾（Blake Snell）的156公里速球砸中，導致左手姆指骨折，休息一個半月後終於在今天傳出好消息。
費城人總教練湯普森表示，目前哈波的狀況都很順利，預計下週投入小聯盟比賽找回手感，目標仍是希望能在9/1歸隊。
前幾天哈波才宣布將投入2023的經典賽，如今也即將重返賽場為費城人爭奪季後賽門票，目前他們在國聯東區落後第一的大都會多達10.5場勝差，不過在國聯外卡排第二，距離外卡第一的勇士有6場，但領先第三的教士0.5場。
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