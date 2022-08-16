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MLB／季前花5億美元補強沒起色 遊騎兵球團不忍了開除總教練

聯合新聞網／ 綜合報導
遊騎兵總教練伍沃德（Chris Woodward）遭球團開除。 美聯社
遊騎兵總教練伍沃德（Chris Woodward）遭球團開除。 美聯社

德州遊騎兵去年休賽時斥資5億美元（約150億台幣）大補強，今年戰績卻未見起色，球團今（16）日宣布開除總教練伍沃德（Chris Woodward），本賽季剩餘賽事將由三壘指導教練比司利（Tony Beasley）暫代總教練一職。

遊騎兵目前戰績51勝63敗，在美聯西區排名第三，落後龍頭太空人23場勝差，與美聯外卡最後一席也有多達9.5場勝差，今年很難重返季後賽，上次有季後賽可打已是2016年。

遊騎兵營運總裁丹尼爾斯（Jon Daniels）表示：「我們已經充分討論了數週，即使現在的戰績是我們做出這決定的一部分，但我們更看重未來的發展。」丹尼爾斯也肯定伍沃德這四年來辛苦的付出，但球團希望培養一種「勝利的文化」，想要爭奪季後賽，需要適時改變領導階層。

遊騎兵去年在自由市場砸下5億美元補強內野，接連簽下席格（Corey Seager）及塞米恩（Marcus Semien）兩位強打游擊手，但今年團隊打擊狀況仍是不理想，讓球團不得不做出換總教練的選擇。

遊騎兵是伍沃德在大聯盟執掌的首支球隊，從2019年開始帶兵，首季暫績78勝84負，最慘是2021年僅有60勝102負，今年補強後戰績仍不見起色，目前僅51勝63敗，3年來執教累計211勝287負，總勝率未超過5成。

遊騎兵

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