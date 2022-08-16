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MLB／差點被主審丟觸身球 大谷翔平運氣點滿6局失2分

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平不穩的開局，最終仍以97球繳出6局失2分優質先發，不過平手退場無關勝敗。 美聯社
大谷翔平不穩的開局，最終仍以97球繳出6局失2分優質先發，不過平手退場無關勝敗。 美聯社

比賽前段就分別被炸了一發真全壘打和一發假全壘打，大谷翔平不穩的開局，最終仍以97球繳出6局失2分優質先發，「投手大谷」在天使、水手戰成2：2時退場，確定此役無緣取得第11勝。

大谷為這波3連戰打頭陣，今天在首局就被溫克（Jesse Winker）掃出陽春砲，第3局也險些再被炸裂，羅德里奎茲（Julio Rodríguez）扛到右外野觀眾席上，一壘審原先判界內，羅德里奎茲已經繞壘，但隨後改判界外，水手雖要求重播檢視仍定調落在界外。

大谷下一球就對他賞出三振，從挨轟變成飆K，但還是躲不過在這局因2安打、1保送掉分，他在第4局也有兩打席被掃到牆邊，包括蘭布（Jake Lamb）的二壘打，這顆球朝中外野方向飛到牆邊，飛行距離達407呎，在大聯盟30座球場有3座會是全壘打。

大谷直到第5局才出現今天第一個三上三下的半局，面對溫克甚至飆出100哩直球，讓他揮空吞下三振，最終完成6局被敲7安打、失2分好投，送出8次三振。

大谷低頭擦汗，差點被主審的回傳球打到。 美聯社
大谷低頭擦汗，差點被主審的回傳球打到。 美聯社

第6局還有意外插曲，大谷先因暴投讓一壘上弗瑞茲爾（Adam Frazier）多進占一個壘包，主審丟球給大谷時，他正低頭擦汗未注意到，因此被這球嚇了一大跳，趕緊轉了一圈閃身避免挨砸。

隊友倫吉佛（Luis Rengifo）在1局下的陽春砲也充滿運氣成分，中外野手羅德里奎茲當時看起來已經掌握來球也已喊聲，但右外野手漢尼格（Mitch Haniger）還是與他同時在牆前跳接，兩人撞在一起，球沒接到，還因這一撞讓這球打在全壘打牆黃線外，形成一發陽春砲。

羅德 水手

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