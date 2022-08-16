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MLB／筒香嘉智加盟藍鳥 小聯盟出發不放棄旅美路

聯合新聞網／ 綜合報導

筒香嘉智不放棄旅美夢，以小聯盟約加盟藍鳥。 美聯社
筒香嘉智不放棄旅美夢，以小聯盟約加盟藍鳥。 美聯社

30歲日籍好手筒香嘉智日前遭匹茲堡海盜釋出，原以為要回歸日本職棒的他，今日確定加盟多倫多藍鳥隊，簽下小聯盟合約繼續在美職打拼。

筒香嘉智曾效力日本職棒橫濱DeNA灣星隊，在日職累積205轟，2020年以入札制度叩關大聯盟，加盟坦帕灣光芒隊，但首年表現掙扎，出賽51場打擊率只有1成97，第二年還是不見起色，季中遭光芒放入指定讓渡名單中，隨後被洛杉磯道奇隊撿走。

在道奇從3A再出發，升上大聯盟後一度有不錯的表現，但定位和球隊不符，僅一個半月就被移出40人名單後選擇離隊，但他隨即受到海盜隊的青睞，成為單季第3個東家，加盟後打出旅美後最佳表現，出賽43場就轟出8發全壘打，打擊率2成68，整體攻擊指數達0.883，季後順利獲得海盜以1年400萬美元續約。

可惜今年賽季筒香嘉智似乎又被打回原形，表現不如預期，出賽50場打擊三圍是淒慘的.171/.249/.229，也只有2轟，其中一支全壘打還是在消化局數時從紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）手中夯出，美媒也不客氣的批評，他的表現比2018年已嚴重退化的前金鶯重砲戴維斯（Chris Davis）還差，日前第三度放入指定讓渡名單後又被釋出，原以為美職之旅將到此結束，如今藍鳥提供小聯盟合約，讓筒香嘉智保有舞台證明自己，若上大聯盟還有機會與同鄉菊池雄星攜手奮戰。

日本 洛杉磯 多倫多

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