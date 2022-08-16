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MLB／就算大谷說了要投指叉 水手教頭：還是不想揮棒
天使隊「二刀流」大谷翔平今天出戰水手隊，敵軍教頭塞維斯（Scott Servais）談到他那顆魔鬼指叉，給出盛讚，「就算他跟我說他要投指叉球，我可能也不會去揮這球。」
天使今天在主場展開與水手的3連戰，由大谷打頭陣，擔任先發投手、第2棒，爭取本季第11勝。
塞維斯賽前被問到對大谷本季投球的評價，他表示，「他是目前全聯盟最好的投手之一，他有能力把球控在他想要的位置，還有變化球的速差，要打到他的球是很困難的，不管對左打、右打來說都是難纏的對手。」
大谷本季的指叉球讓對手揮空率52.3%，更是令瑟維斯敬畏的球種，他笑答：「就算他跟我說他要投指叉，我可能也不會揮棒，因為真的太難打了。」語畢自己吐槽：「而且他也不會跟我說。」
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