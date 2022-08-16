MLB／道奇少主手肘動刀本季報銷 是不是開TJ開了才知道

勝率近7成的宇宙道奇今天收到壞消息，「少主」布勒（Walker Buehler）將進行手肘手術，是不是TJ韌帶置換手術要等這一刀開下去才知道，復健期短則本季報銷，長則2023年球季也泡湯。

布勒本季先發12場，拿下6勝3敗、防禦率4.02，6月就因前臂拉傷進入傷兵名單，上周在主場進行120呎傳接時感覺手肘不適，因此進行MRI核磁共振檢查，也是在此時發現大事不妙。

布勒的手術排定在當地時間23日進行，由TJ手術的名家埃拉特切（Neal ElAttrache）醫生為他執刀，但布勒要開的是不是TJ手術？球團、總教練羅伯茲（Dave Roberts）都給不了答案。

羅伯茲表示，球隊會在手術進行後得到更多資訊，現在不想過度臆測，「如果我們知道他的確切傷情，當時會有比較明確的時間表，但現在就是沒有。」道奇總管高姆斯（Brandon Gomes）也說：「手術之後，會再聽聽醫生怎麼說。」

羅伯茲坦言，原本預期給予時間等待他的復原，應該能在今年球季尾聲等到回歸，但現在確定必須動刀，今年球季沒了布勒，對球隊是一大打擊，「有他在，我們會更強，但現在已經無法改變，我依然相信我們擁有闖蕩10月、守護失分的足夠人馬。」

道奇目前還有兩位先發投手在傷兵名單等待回歸，去年進行TJ手術的梅伊（Dustin May），預計在21日回歸賽場，下背不適的克蕭（Clayton Kershaw）也有望在幾周後歸隊。