MLB／能投能打又能跑 大谷翔平從一壘奔回本壘速度球評咋舌

與雙城三連戰天使最終以2比1優勢獲勝，日籍球星大谷翔平今在一次跑壘中展現腳程，連身為球評、生涯132勝名投古比查（Mark Gubicza）都嘖嘖稱奇。

此役3局下半天使形成2人出局一二壘有人局面，大谷翔平當時在一壘，輪到上場打擊的倫吉佛（Luis Rengifo），他擊出左外野深遠安打，二壘上的跑者輕鬆得分，而大谷也快馬加鞭地連衝3個壘包奔回本壘，跑回球隊追平分，雙城左外野手高登（Nick Gordon）迅速回傳早已來不及。

大谷翔平跑回這分是他個人生涯第300得分，轉播球評古比查對於大谷的跑速感到相當吃驚，直呼「能夠直接從一壘跑回來，這明顯說明了大谷翔平的速度，他真的太快了，對手回傳完全來不及，根本沒機會抓出局數。」