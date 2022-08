MLB／無敵大暖男！大谷翔平給雙城柯瑞亞妹妹一個難忘生日

明星游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)妹妹蕾比珊(Leibysand)是大谷翔平的頭號粉絲,為了幫她過生日,昨天雙城和天使交手,柯瑞亞特別安排兩人見面,日媒《中日體育》也爆料蕾比珊是如何對大谷翔平一見鍾情。

昨天是柯瑞亞妹妹的14歲生日,因此全家人特地從波多黎各飛到天使主場,為的就是能看偶像大谷翔平一面,而柯瑞亞為了幫妹妹度過一個難忘的生日,拜託雙城的公關聯繫天使球團,希望能安排兩人見面,大谷獲悉之後爽快答應。

昨役賽前柯瑞亞帶著妹妹到休息室找大谷翔平,大谷也親切的替蕾比珊簽名並與她合照,讓她感動的快哭出來。日媒《中日體育》指出,蕾比珊以前都在迷韓團,但一看到大谷翔平二刀流的表現就瞬間被他迷住,也為了他已經學了3年日文。

事實上柯瑞亞去年就計畫幫妹妹安排與大谷碰面,但日程沒有對上,今天終於如願以償,剛好柯瑞亞昨天首局就開轟,大谷翔平第8局也一棒將球扛出中外野方向,柯瑞亞賽後表示,「我和大谷都打出全壘打,這對她而言是完美的一天,真的非常謝謝大谷。」

Happy Birthday to Leibysand Correa, Carlos Correa's younger sister who happens to be a big Ohtani fan ❤️@CarrlynBathe | @Angels | #GoHalos pic.twitter.com/fTKEOHBsa1