MLB／無敵大暖男！大谷翔平給雙城柯瑞亞妹妹一個難忘生日

明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）妹妹蕾比珊（Leibysand）是大谷翔平的頭號粉絲，為了幫她過生日，昨天雙城和天使交手，柯瑞亞特別安排兩人見面，日媒《中日體育》也爆料蕾比珊是如何對大谷翔平一見鍾情。

昨天是柯瑞亞妹妹的14歲生日，因此全家人特地從波多黎各飛到天使主場，為的就是能看偶像大谷翔平一面，而柯瑞亞為了幫妹妹度過一個難忘的生日，拜託雙城的公關聯繫天使球團，希望能安排兩人見面，大谷獲悉之後爽快答應。

昨役賽前柯瑞亞帶著妹妹到休息室找大谷翔平，大谷也親切的替蕾比珊簽名並與她合照，讓她感動的快哭出來。日媒《中日體育》指出，蕾比珊以前都在迷韓團，但一看到大谷翔平二刀流的表現就瞬間被他迷住，也為了他已經學了3年日文。

事實上柯瑞亞去年就計畫幫妹妹安排與大谷碰面，但日程沒有對上，今天終於如願以償，剛好柯瑞亞昨天首局就開轟，大谷翔平第8局也一棒將球扛出中外野方向，柯瑞亞賽後表示，「我和大谷都打出全壘打，這對她而言是完美的一天，真的非常謝謝大谷。」