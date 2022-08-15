MiLB／陳柏毓小聯盟先發挨轟吞敗 鄭宗哲連9戰敲安

旅美匹茲堡海盜隊台灣投手陳柏毓今天在小聯盟1A先發，投3局挨1轟、承擔敗投，隊友鄭宗哲則維持好手感，連9場出賽敲安；費城人隊小聯盟1A李灝宇單場1安、是長打。

美國職棒小聯盟1A賽事海盜隊今天與聖路易紅雀隊交手，海盜隊2名台灣球員同場先發，陳柏毓擔任先發投手，鄭宗哲先發打1棒、守游擊。

陳柏毓開賽就有狀況，1局被首名打者敲出三壘打、再被敲出滾地球失掉1分，2局1人出局後被敲出陽春砲，3局保送首名打者，但力守不失分。

陳柏毓今天總計用55球投3局，被敲出4支安打，包括1發全壘打，投出2次保送，失掉2分責失分，球隊終場以1比7吞敗，陳柏毓吞下本季第7敗，賽後防禦率4.67。

鄭宗哲今天1局選到保送上壘，2局敲出二壘方向滾地球出局，4局吞下三振，7局敲出右外野方向安打，9局敲出左外野方向平飛球被接殺出局，總計4打數敲出1支安打，近期連9場出賽敲安，賽後打擊率2成68。

費城人隊小聯盟1A今天與紐約大都會隊交手，費城人隊台灣野手李灝宇先發打3棒、守三壘，李灝宇1局選到保送，4局敲出左外野方向二壘打，5局敲出中外野方向飛球出局，8局吞下三振。

李灝宇總計3打數敲出1支安打，連7場出賽敲安，賽後打擊率2成94；費城人隊打線受制，團隊僅敲出5支安打，終場以2比8吞敗。