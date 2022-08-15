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MLB／高中生就是幼稚 大谷翔平的指甲屑屑朝隊友吹起來
真的是大聯盟級的幼稚鬼，大谷翔平今天3度上壘、貢獻1分打點，還在休息室裡放送指甲屑屑，球迷見狀笑答：「現在我們知道了，外星人也有指甲。」
大谷今天在面對雙城隊之戰擔任先發第2棒、指定打擊，2打數敲出1安打、另有2次保送，第7局在一、二壘有人敲安打、帶有1分打點，為天使搶下保險分，終場以4：2擊敗雙城。
有趣畫面出現在第2局，大谷被鏡頭捕捉到在休息室磨指甲，自己磨還不過癮，隨後拿起指甲銼刀朝著隊友開始吹起屑屑，把隊友嚇到趕緊揮手。
搗蛋之後，大谷將在明天擔綱先發投手，出戰水手隊，他在前一場登板取得本季第10勝，完成與「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）齊名的單季勝投、全壘打皆雙位數，明天一役將挑戰本季第11勝，水手推出的先發投手則是卡斯提歐（Luis Castillo）。
😆💨www pic.twitter.com/wXzxQLEFRq— 타타 (@shohei_tata) 2022年8月15日
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