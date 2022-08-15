MLB／太空人3連戰橫掃運動家 美聯龍頭把洋基愈甩愈遠

太空人隊三壘手布萊格曼（Alex Bregman），今天對運動家隊之戰火力全開，首局轟出兩分砲，7局下二壘打追加1分打點，幫助太空人6：3獲勝，完成3連戰橫掃，穩居美聯龍頭地位。

太空人7月26到28日在客場對運動家3連戰遭清盤，這次討回面子，而且最近4連勝、近11戰搶下8勝，本季戰績75勝41敗是美聯最強，領先同區排名第2的水手隊達13場勝差。

太空人教頭貝克（Dusty Baker）說：「運動家上次對我們打得很好，這次能在主場連勝，還拿到第75勝，感覺很棒。」

布萊格曼4打數2安打，攻下3分打點，本季第16轟成為致勝一擊，最近6戰3轟、8打點，貝克強調他很努力練球，才能維持火熱的打擊成績。

太空人先發投手哈維爾（Cristian Javier）也是贏球功臣，投6局只被揮出1支安打、未失分，本季戰績7勝8敗。

洋基原是大聯盟最強球隊，但明星賽結束後23戰只有8勝15敗，今天在客場0：3不敵紅襪隊，戰績72勝43敗，早就讓出美聯老大；國聯頭號強權是道奇79勝34敗，目前勝率6成99也是大聯盟球隊最高。

至於運動家本季第2次吞下8連敗，戰績掉到41勝74敗仍是美聯最慘，在大聯盟只贏國民隊的38勝78敗。