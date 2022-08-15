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MLB／洋基慘吞11K僅敲2安 11勝投手泰隆擋不住紅襪

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
狄佛斯（中）6局下轟出右外野方向433英尺兩分砲。 美聯社
狄佛斯（中）6局下轟出右外野方向433英尺兩分砲。 美聯社

洋基隊一度是大聯盟最強球隊，最近明顯陷入低潮，今天對紅襪隊3連戰最後一戰，全場只有兩支安打、吞下11次三振，終場以0：3落敗，也是近11戰第9敗。

紅襪先發投手瓦卡（Michael Wacha）用89球完成7局任務，只被揮出兩支安打、飆出9K，奪下本季第7勝。

兩隊3連戰最後一戰，紅襪打完前5局1：0領先，狄佛斯（Rafael Devers）6局下轟出右外野方向433英尺兩分砲，洋基11勝投手泰隆（Jameson Taillon）投7局失3分，吞下本季第3敗。

洋基打線幾乎全場靜悄悄，前兩棒班寧坦迪（Andrew Benintendi）、「法官」賈吉（Aaron Judge）各吞3次三振，中心棒次毫無安打，賈吉前天雖出現本季第46轟，不過也是3連戰唯一安打，合計8支1、被保送4次，一共吞下5次三振，本季打擊率剛好3成。

大聯盟明星賽結束後，洋基從7月22日起23戰8勝15敗，8個系列賽只贏兩個，本季戰績72勝43敗仍在美聯東區排名第1，領先藍鳥隊10場勝差，紅襪57勝59敗在同區墊底。

洋基 紅襪 賈吉

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