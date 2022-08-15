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MLB／道奇從6轟變成2安貧打 終止近46年最長12連勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
辛格先發6局只被揮出1支安打，完全主宰戰場，也讓道奇終止近46年最長12連勝紀錄。 路透
辛格先發6局只被揮出1支安打，完全主宰戰場，也讓道奇終止近46年最長12連勝紀錄。 路透

皇家隊26歲投手辛格（Brady Singer）今天在主場完成「不可能的任務」，對道奇隊先發6局只被揮出1支安打，完全主宰戰場，率領皇家4：0獲勝，也讓道奇終止近46年最長12連勝紀錄。

道奇、皇家本季唯一系列賽在堪薩斯州市進行，皇家前兩戰以3：8、3：13輸球，一共被揮出24支安打，包括7支全壘打，光是昨天就挨了6轟，辛格今天優質先發奪下本季第6勝，為皇家大大出了一口氣。

他用102球完成6局任務，投到5局上才被道奇指定打者泰勒（Chris Taylor）揮出安打，飆出7次三振、保送3次，退場時領先3分；皇家牛棚3名投手守住最後3局，只被揮出1支安打，終場以4分之差獲勝。

道奇13勝投手安德森（Tyler Anderson）先發6局，被揮出7支安打、失3分，帳面上也是優質先發，終止最近5連勝，吞下本季第2敗。

道奇1924年還在紐約布魯克林時，寫下隊史最長15連勝紀錄，1958年搬到洛杉磯後，曾在1962、65年打出13連勝，今天對皇家之戰只有兩支安打，無法追平球團西遷後的紀錄，老將弗里曼說：「不可能每天比賽都贏球，我們還是贏了系列賽，有時必須這樣看。」

皇家總教練馬西尼（Mike Matheny）表示，沒想到辛格投得這麼出色，在這個時候實在太棒了。

皇家 道奇

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