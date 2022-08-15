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MLB／「爺爺」敲的雙響砲！ 普荷斯霸氣說「不意外」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
普荷斯單場雙響砲，全壘打數寫下生涯第21個雙位數賽季。 美聯社
普荷斯單場雙響砲，全壘打數寫下生涯第21個雙位數賽季。 美聯社

紅雀今天以6：3擊敗釀酒人隊，活化石級球星普荷斯Albert Pujols）兩度炸裂，本季全壘打來到10轟，寫下生涯第21個雙位數全壘打賽季，對於以42歲高齡再轟出名堂，他自信說這在自己的預期之內，「如果我不是這樣想，我現在就不會在這裡。」

普荷斯此役先在第2局敲出陽春砲，幫紅雀追近到只以1：2落後，第8局的三分砲則是奠定勝利的一擊，這一轟將比分從3：2擴大到6：2領先。

普荷斯的生涯第688、689轟相繼出爐，他的全壘打數排在大聯盟史上第5，眼前的追趕目標是「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的696轟；史上排名前3的則是邦茲（Barry Bonds）762轟、漢克阿倫（Hank Aaron）755轟、貝比魯斯（Babe Ruth）714轟。

這是普荷斯今年第二次單場兩度炸裂，更是他自2011年6月4日後首度在紅雀主場演出雙響砲，已相距4089天；普荷斯也一舉達到本季10轟，生涯22季僅2020年的縮水賽季6轟，未能達到單季雙位數全壘打。

「我是休息室裡的老爺爺，在這裡擁有一段很棒的時光。」普荷斯表示，今年整年的揮棒感覺都很棒，以42歲的高齡再敲雙響，被問到是否意外，他說：「不會啊！這就是我對自己的預期，我敢說我一直都感覺自己還能打出這樣的比賽。」

普荷斯向球迷脫帽致意。 路透
普荷斯向球迷脫帽致意。 路透

普荷斯 Albert Pujols 紅雀

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