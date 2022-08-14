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MLB／天使大開綠燈 大谷翔平為日本打經典賽幾成定局
據今天「洛杉磯時報」最新報導，天使隊總經理梅納西（Perry Minasian）受訪時表示，只要大谷翔平有意願在明年經典賽為日本隊效力，球隊將會持開放的態度，但會根據球員在季末時的健康情形。
因疫情隔了6年，將於明年3月進行的經典賽，天使隊有不少球員躍躍愈試，除了楚奧特(Mike Trout)已決定將出任美國隊隊長外，於今天在天使隊延長賽11局打敗雙城隊的中繼投手奇哈達(Jose Quijada)，在賽後愛訪時特別說了，他已收到委內瑞拉參加經典賽的邀請，而他義無反顧決定參賽，「這是我明年的計劃，如果球隊允許的話，我會代表我的國家參加比賽，並和我的家人會和我一起去，盡我所能幫助委內瑞拉。」
昨天日本武士隊監督栗山英樹也親訪大谷翔平，詢問他的意願，大谷也表態，「如果能入選，是一件很榮幸的事情。」
多名球員有意參加經典賽下，球隊今天由總經理梅納西表態，「很顯然，楚奧特會參賽、大谷翔平也會參賽。」也就是球隊方面會開綠燈，即使各界認為會影響到球隊春訓，但球隊仍會放行。
代理總教練尼文(Phil Nevin)說得更白，「這是很棒的機會，我這方面絕對沒有問題，我在大學就曾代表美國參加奧運(1992巴塞隆納)，這是一種很特別的感受；所以我不擔心，他們是專業的球員。」
球隊大開方便之門，等於為大谷翔平舖好路，他在2017年錯過經典賽，2023年這次勢在必行。
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