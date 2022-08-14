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MLB／基納法利法開轟還玩小球 洋基教頭領軍400勝到手
洋基隊游擊手基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）今天大演個人秀，不但出現本季首轟，9局上還成功執行強迫取分戰術，攻下勝利打點，幫助洋基以3：2險勝紅襪隊，終止最近3連敗。
洋基近況不太理想，基納法利法成為致勝英雄，不但幫助球隊拿到近10戰第2勝，也讓總教練布恩（Aaron Boone）拿到2018年領軍洋基至今，生涯第400勝紀錄。
洋基作客波士頓芬威球場，今天打完前4局0：2落後，基納法利法5局上從紅襪先發投手克勞佛（Kutter Crawford）的手中，轟出左外野方向372英尺兩分砲，追成2：2平手。
基納法利法生涯前4年效力遊騎兵隊，累積16支全壘打紀錄，今年改披洋基球衣，在第103場比賽終於開轟，也是價值連城的全壘打。
洋基全場只有6支安打，基納法利法4打數3安打，包辦全隊3分打點，最關鍵是9局上1出局一、三壘有人時，執行強迫取分戰術「點」成內野安打，攻下致勝分。
他說：「不但轟出關鍵全壘打， 還玩小球戰術，感覺很棒，最近打了很多比數接近的比賽，很開心能贏球。」
洋基推出5名投手應戰，「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）7局下登板，投1.1局未被安打，飆出兩次三振，拿到本季首勝。
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