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MLB／索托對老東家連兩戰開張 達比修挨兩轟不敵國民

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
索托（Juan Soto）。 美聯社
索托（Juan Soto）。 美聯社

教士隊日籍強投達比修有，今天對國民隊登板先發，前5局讓對方連續掛零，6局下連挨兩轟遭追平比數，7局下又被攻下致命1分，終場以3：4落敗，兩隊在3連戰前兩戰扯平。

教士球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）昨天因藥檢未過遭禁賽80場，但教士對國民首戰以10：5獲勝，索托（Juan Soto）對老東家6打數2安打，攻下1分打點。

兩隊今天繼續在華府交手，教士3局上靠馬恰多（Manny Machado）開轟攻下全場第1分，葛利桑（Trent Grisham）4局上追加陽春砲，索托也貢獻1分打點安打，以3：0領先。

達比修開賽後一路封鎖國民，不料6局下出狀況，先被赫南德茲（Yadiel Hernandez）轟出兩分砲，再被梅內塞斯（Joey Meneses）轟出陽春砲，遭追平比數。

達比修7局下被首名打者揮出內野安打後退場，賈西亞（Luis Garcia）接手中繼，被羅伯斯（Victor Robles）揮出安打，失1分記在達比修身上，也讓他承擔敗投，本季戰績掉到10勝6敗。

國民先發投手、2019年世界大賽冠軍成員桑契斯（Anibal Sanchez），去年整季休兵，本季還是一勝難求，今天被轟出兩支全壘打，投5局失3分無關勝敗，累積出賽6場被敲10支全壘打，戰績5連敗。

國民 教士

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