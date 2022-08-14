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MLB／道奇先發9棒竟有6人開砲 重創皇家衝出12連勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
道奇隊作客堪薩斯市，今天對皇家隊3連戰第2戰火力全開，全場揮出16支安打。 路透社
道奇隊作客堪薩斯市，今天對皇家隊3連戰第2戰火力全開，全場揮出16支安打。 路透社

道奇隊作客堪薩斯市，今天對皇家隊3連戰第2戰火力全開，全場揮出16支安打，先發打線有6人轟出全壘打，終場以13：3大勝，大聯盟龍頭地位愈坐愈穩。

道奇、皇家本季只交手3場，道奇昨天8：3獲勝，今天又以10分之多贏球，確定贏得系列賽，本季戰績升至79勝33敗，仍是大聯盟唯一勝率超過7成（7成05）的球隊。

值得一提的是，道奇最近拚出12連勝，離球隊搬到洛杉磯最多連勝紀錄只差1場。 　

道奇開路先鋒貝茲（Mookie Betts）開賽第5球就開轟，逮中皇家先發投手凱勒（Brad Keller）96英里直球，轟出中右外野方向421英尺陽春砲，成為致勝一擊，道奇這半局攻下5分奠定江山。

道奇捕手史密斯（Will Smith）2局上轟出兩分砲，勒克斯（Gavin Lux）3局上追加陽春砲，凱勒只投3局被揮出9支安打，包括3支全壘打，失8分全是自責分，本季戰績掉到6勝13敗，獨居美聯「敗投王」。

大聯盟最多敗投手是國民隊柯賓（Patrick Corbin），戰績4勝16敗，凱勒敗投數排名第2。

皇家牛棚3名投手也擋不住道奇砲火，被揮出7支安打又挨3轟，包括孟西（Max Muncy）4局上兩分砲，賈羅（Joey Gallo）、貝林格（Cody Bellinger）9局上連轟陽春砲，道奇單場6轟寫下本季新高。

孟西5打數4安打，攻下4分打點，貝茲也有4支3的好表現，本季第6次出現首局首打席全壘打，累積26轟是全隊最多。

道奇 皇家

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