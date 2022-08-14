MLB／對塔提斯心寒了 教士隊友：棒球不是沒有誰不能打

教士隊球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）昨天驚傳藥檢未過，遭到禁賽80場，不僅球團痛心，隊友們也對他失望透頂，克里文格（Mike Clevinger）說：「這已經是我們今年第二次對他失望了」，馬恰多（Manny Machado）更說：「反正今年沒他也走到現在了」。

教士至今天賽前以64勝51敗排名國聯西區第2，落後道奇隊16場勝差，外卡則排在國聯第3，球團有野心要拚今年，包括在交易大限前換來索托（Juan Soto），就等塔提斯的歸來，完成戰力的最後一塊拼圖，沒想到卻是等到他捅婁子的消息。

總教練梅爾文（Bob Melvin）坦言，所有人都很震驚，但現在只能接受現實，「我們還是擁有很棒的打線，我從春訓就有這樣的感覺，接著還有4筆大交易，讓我們的陣容更加完整。」

多數隊友都對塔提斯很有意見，克里文格就說，從年初的摔車到這次藥檢未過，今年已經兩次對他感到失望，「希望他能長大點，也從中學到一課，這不只是事關他自己。」他也說：「現在所擁有的陣容已經很棒，我們不需要其他人。」

馬恰多表示，球隊今年一直在等待塔提斯的歸來，可以扮演火星塞的功用，雖然現在確定等不到了，但是，「我們今年沒有他，也都打到現在了，現在就是繼續這麼做，繼續相信在這裡的成員。」他強調，「我們還是擁有一樣的目標，就是打進世界大賽，把冠軍帶回聖地亞哥。」

教士官網報導直言，球團內部、休息室內對塔提斯都有指責聲浪，雙方需要時間修復關係，而時間點最快也要等到2023年他歸隊時。