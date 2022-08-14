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MLB／張育成生涯首扛一棒貢獻2打點 還參與到板凳清空

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台將張育成今天繼續為光芒隊貢獻火力。 美聯社
台將張育成今天繼續為光芒隊貢獻火力。 美聯社

台將張育成今天繼續為光芒隊貢獻火力，單場3打數1安打，另有1次保送上壘，貢獻2分打點，幫助光芒以8：2擊敗金鶯隊，意外插曲是還近距離見證了8局上的板凳清空。

張育成今天被賦予開路先鋒、二壘手的重任，這是他生涯首度擔任先發第一棒出賽，金鶯則是推出農場排名第4的霍爾（DL Hall）在大聯盟初登板，他在大聯盟的第一個打席，面對張育成連續投了4顆壞球、以保送作收，張育成隨後也靠安打、滾地球為光芒首開紀錄。

張育成第3局遭到三振，4局以高飛犧牲打送回三壘上的希瑞（Jose Siri），6局則在希瑞於二壘上時掃出在中外野落地的安打，帶有1分打點，最後一打席則是三壘方向滾地球出局。

張育成此役3打數敲出1安打、2分打點、跑回1分，本季首扛開路的位置就有不俗表現。

意外插曲發生在8局上，光芒投手菲爾班克斯（Pete Fairbanks）面對奇利諾斯（Robinson Chirinos）的打席，第5球在投球動作已經啟動後卻出現暫停，下一球再讓對手揮空取得三振後，雙方有言語交鋒，隨後兩隊板凳一湧而出，二壘上的張育成也趕來張望。

奇利諾斯表示，那個暫停喊得太晚並非自己的錯，而是裁判准了這個暫停，「但他可能覺得是我的錯吧！」

菲爾班克斯則說，「我誤解了是誰喊了那個暫停，顯然是來自裁判的同意，而非奇利諾斯。」他也提到，當下兩人有些言語交鋒，但都還在正常範圍，「我沒想到板凳會清得那麼快，其實沒到需要清板凳的程度啦！」

張育成

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