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MLB／執教日本至寶有壓力 栗山英樹：翔平旅美時鬆了口氣
執掌日本武士隊兵符的栗山英樹，近日為了招攬旅美球星們投入明年經典賽而踏上美國之旅，今天來到天使主場，賽前受訪聊到昔日愛徒大谷翔平，笑談過去執教這位「日本至寶」的壓力，「當他決定去美國時，我還鬆了一口氣。」
栗山今天賽前接受媒體聯訪，不僅日本媒體對他與大谷再會有許多想問的，美國媒體也對他充滿好奇，想了解過去在他麾下的大谷。
#侍ジャパン の #栗山英樹 監督はエンゼルスから背番号17「KURIYAMA」とネームの入ったユニホームをプレゼントされ、うれしそうでした😁☺️— 山田結軌⚾️サンスポMLB記者🇺🇸野球大好き🤪 (@YamadaSANSPO) 2022年8月13日
「うれしいっす、めっちゃ恥ずかしいけど。なんか緊張しますね」
この後、ジャケットを着直して会見しました🎙 pic.twitter.com/sW37vBjrxD
栗山表示，自己與大谷共事了5年，一直深信他能實現二刀流，「他的天花板有多高？我想沒有人比我對他寄與更高期望，直到現在，我都還認為他還能成就更多。」而當時在日職實踐二刀流，同樣要面對外界認為不可能的聲浪，但大谷用成績掃除了這些質疑，
如今看到大谷的雙刀在大聯盟依然管用，栗山也備感欣慰，他說：「翔平是有能力站上世界舞台的選手，他在高中畢業後來到我們（火腿）這裡，如果他沒能在大聯盟有好表現，我也會感覺自己有責任，所以我也為他的表現感到開心。」
執教「日本至寶」有壓力，栗山笑說：「當翔平決定來火腿時，我大概只高興了3秒，手中握有寶物的責任感是非常巨大的，所以當他決定離開時，我也鬆了一口氣。」
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