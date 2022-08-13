MLB／今日戰績表 道奇推進11連勝每場至少贏2分以上
MLB今日戰績表
勇士 4:3 馬林魚
教士 10:5 國民
守護者 8:0 藍鳥
金鶯 10:3 光芒
老虎 0:2 白襪
洋基 2:3(10局) 紅襪
費城人 2:1(10局) 大都會
水手 6:2 遊騎兵
道奇 8:3 皇家
運動家 5:7 太空人
釀酒人 1:3 紅雀
響尾蛇 3:5 洛磯
雙城 4:0 天使
海盜 3:5 巨人
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:10 勇士 vs. 馬林魚
03:07 守護者 vs. 藍鳥
04:10 金鶯 vs. 光芒
06:40 小熊 vs. 紅人
07:05 教士 vs. 國民
07:10 老虎 vs. 白襪
07:10 道奇 vs. 皇家
07:10 運動家 vs. 太空人
07:10 費城人 vs. 大都會
07:10 勇士 vs. 馬林魚(雙重戰)
07:15 洋基 vs. 紅襪(緯來體育台、愛爾達體育1台、華視)
07:15 水手 vs. 遊騎兵
07:15 釀酒人 vs. 紅雀
08:10 響尾蛇 vs. 洛磯
09:05 海盜 vs. 巨人
09:07 雙城 vs. 天使
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