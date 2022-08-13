MLB／今日戰績表 道奇推進11連勝每場至少贏2分以上

聯合新聞網／ 整理
道奇強投豪打推進11連勝，而且每一場都贏對手至少2分！ 美聯社
道奇強投豪打推進11連勝，而且每一場都贏對手至少2分！ 美聯社

MLB今日戰績表

勇士 4:3 馬林魚

教士 10:5 國民

守護者 8:0 藍鳥

金鶯 10:3 光芒

老虎 0:2 白襪

洋基 2:3(10局) 紅襪

費城人 2:1(10局) 大都會

水手 6:2 遊騎兵

道奇 8:3 皇家

運動家 5:7 太空人

釀酒人 1:3 紅雀

響尾 3:5 洛磯

雙城 4:0 天使

海盜 3:5 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 勇士 vs. 馬林魚

03:07 守護者 vs. 藍鳥

04:10 金鶯 vs. 光芒

06:40 小熊 vs. 紅人

07:05 教士 vs. 國民

07:10 老虎 vs. 白襪

07:10 道奇 vs. 皇家

07:10 運動家 vs. 太空人

07:10 費城人 vs. 大都會

07:10 勇士 vs. 馬林魚(雙重戰)

07:15 洋基 vs. 紅襪(緯來體育台、愛爾達體育1台、華視)

07:15 水手 vs. 遊騎兵

07:15 釀酒人 vs. 紅雀

08:10 響尾蛇 vs. 洛磯

09:05 海盜 vs. 巨人

09:07 雙城 vs. 天使

球隊戰績表

太空人 體育 華視

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