MLB／今日戰績表 道奇推進11連勝每場至少贏2分以上

天使隊在沒有季後賽機會的情況下，交易大限前一度傳出願聆聽大谷翔平的報價，但最終仍反悔未出手，反而送走了送走了「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）與終結者伊格列西亞斯（Raisel Ig

2022-08-13 13:14