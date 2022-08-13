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MiLB／1A台將好表現 李灝宇2安3打點、鄭宗哲連7戰敲安
旅美費城人隊小聯盟1A野手李灝宇近期手感回溫，今天單場2安、貢獻3分打點；海盜隊小聯盟1A野手鄭宗哲也維持好手感，單場1安1打點、連7場出賽敲安。
美國職棒小聯盟1A賽事費城人隊今天與紐約大都會隊交手，費城人隊台灣野手李灝宇先發扛3棒、守三壘，李灝宇1局兩隊1比1平手時敲出右外野方向安打、幫助球隊取得2比1領先。
李灝宇2局敲出游擊方向滾地球出局，4局再敲出右外野方向安打、一棒兩分幫助球隊拉開領先差距，6局敲出滾地球形成雙殺，8局吞下三振。
費城人隊比賽前半段一路領先，但牛棚失守終場以8比11吞敗；李灝宇今天總計5打數敲出2支安打，貢獻3分打點，賽後打擊率2成90。
匹茲堡海盜隊小聯盟1A今天與聖路易紅雀隊交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打1棒、守游擊，鄭宗哲1局敲出左外野方向高飛球出局，2局選到四壞保送，4局敲出高飛犧牲打送回分數，6局敲出中外野方向安打、跑出本季第23盜。
鄭宗哲近期維持好手感，今天總計2打數敲出1支安打、貢獻1分打點，跑出1次盜壘成功，近前連7場出賽敲安，賽後打擊率2成62；海盜隊投打發揮，終場以6比1拿下勝利。
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