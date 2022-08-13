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MLB／給你任選頂級新秀也不要 美媒：天使錯過交易大谷時機

聯合新聞網／ 綜合報導
天使隊大谷翔平 路透社
天使隊大谷翔平 路透社

天使隊在沒有季後賽機會的情況下，交易大限前一度傳出願聆聽大谷翔平的報價，但最終仍反悔未出手，反而送走了送走了「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）與終結者伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）等球員，外媒就表示天使已錯過交易走大谷的最好時機。

據《New York Post》報導，大谷肯定會在下賽季尋求一份年薪5000萬美金以上的合約，考慮到他旅美後「二刀流」的驚人成就，等於是一人當兩人用，挑戰史上最高薪合約並非不合理。

事實上報導中指出，儘管想得到大谷肯定要價不斐，但洋基與教士等球隊在交易大限前都曾展現高度興趣，也積極與天使洽談，並喊話「農場頂級新秀隨便挑」。天使本有機會藉此灌溉貧脊的農場戰力，但球隊老闆老闆莫瑞諾(Arte Moreno)最後仍以「想贏球」為由放棄交易大谷，這讓教士總管普瑞勒（A.J. Preller）就直言：「大谷翔平的交易案還沒真正開始，就被天使隊停止了。」

而消息人士透露，能讓天使交易大谷翔平的唯一理由，就是他本人喊出「吹密」（tread me）宣言，但他卻未明確表態，僅在採訪時表示希望能贏得更多勝利。外媒認為這是因大谷翔平非常喜歡待在天使，待愛這能讓他自在的做自己，也是在此處將二刀流發揚光大。

大谷翔平本季薪水僅550萬美元，隨著明年合約到期，肯定會尋求應有身價，薪資增長10倍到年薪5000萬美金以上也不意外，但天使已有楚奧特（Mike Trout）和瑞登（Anthony Rendon）兩張長約，若再續簽大谷，想在不超過豪華稅門檻的情況下補強是難如登天，恐怕難符合大谷想要求的「贏球」目標。

薪水 薪資 競爭力 西亞

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