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MLB／賈吉46轟空響 洋基霍梅斯又砸鍋紐媒籲終結者該換人了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基終結者霍梅斯（Clay Holmes）再度砸鍋，讓紅襪在延長第10局靠再見安打勝出。 美聯社
洋基終結者霍梅斯（Clay Holmes）再度砸鍋，讓紅襪在延長第10局靠再見安打勝出。 美聯社

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天在波士頓芬威球場開砲，一發429呎陽春砲直接飛越左外野綠色怪物，只用109場比賽達到單季100分打點，但洋基卻輸了比賽，終結者霍梅斯（Clay Holmes）再度砸鍋，讓比賽打到延長10局以2：3敗給紅襪，洋基近11戰吞下9敗。

洋基此役在首局就靠瑞佐（Anthony Rizzo）的二壘打首開紀錄，賈吉在第3局敲出陽春砲，是他的本季第46轟，洋基一度取得2：0領先。

紅襪在4局下由佛度戈（Alex Verdugo）二壘打、馬丁尼茲（J.D. Martinez）一壘打串聯先追回1分，洋基帶著2：1領先進入9局下，霍梅斯登板關門再度砸鍋，連兩保送後被馬丁尼茲掃出追平安打，以2：2被逼進延長賽，范姆（Tommy Pham）再為紅襪掃出再見安打。

洋基近11戰吞下9敗，霍梅斯則是近3次有救援機會的登板，全數搞砸領先，也讓紐約媒體直言：「洋基需要一位新的終結者了」。

賈吉今天靠這一發全壘打，生涯第二次達到單季百打點。 路透社
賈吉今天靠這一發全壘打，生涯第二次達到單季百打點。 路透社

賈吉今天靠這一發全壘打，生涯第二次達到單季百打點，前一次為2017年的114分打點，也是他打下美聯新人王、全壘打王的一年，相隔5年，再次憑藉長程砲火成為「打點機器」。

賈吉在本季第109場出賽完成百打點，為2013年老虎隊卡布雷拉（Miguel Cabrera）的103場後最快，該季卡布雷拉贏得美聯年度MVP，而賈吉本季的表現，爭取年度MVP無疑也呼聲極高。

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