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MLB／7天內2度登板 張育成1局失1分、最快球速45.8哩

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張育成9局上再次登板消化局數，投1局被敲3安打、失1分，最快球速45.8哩。 美聯社
張育成9局上再次登板消化局數，投1局被敲3安打、失1分，最快球速45.8哩。 美聯社

7日剛演出投手初登板，台將張育成的第二次來得很快，今天在光芒出戰金鶯隊之戰，9局上再次登板消化局數，投1局被敲3安打、失1分，最快球速45.8哩，光芒終場以3：10輸球。

張育成今天擔任先發第5棒、二壘手，4打數沒有安打、有1次三振；金鶯打線火力兇猛，打完前8局，光芒已經處於3：9落後，9局決定不再消耗投手，推出張育成站上投手丘。

張育成先取一出局後，被海斯（Austin Hays）掃出二壘打，歐德（Rougned Odor）補上一壘打，攻占一、三壘，張育成先因高飛犧牲打丟掉1分，後續雖再被敲安，但讓穆林斯（Cedric Mullins）打向游擊的滾地球，抓下第3個出局數。

張育成投1局被敲3安打、失1分，大聯盟官網顯示共用14球都是曲球與滑球，最快球速45.8哩、最慢球速37.2哩，賽後防禦率13.50。

張育成 光芒 球速

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