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MLB／抱歉了錢錢 大谷搖頭娃娃新品發售有投有打還會轉
天使隊推出大谷翔平的新商品上架，是同時有投手大谷、打者翔平的搖頭娃娃，且底座會旋轉，球迷反應熱絡，直呼好想買，也有人留言：「在大谷離開之前，榨乾他的商業價值吧！」
大谷剛在10日拿下本季第10勝，成就單季勝投、全壘打皆雙位數的偉業，今天天使在官方推特公布他的新商品，不只是買一尊可得到兩隻的二刀流搖頭娃娃，而且還會轉動，超酷商品引起熱烈討論。
天使推特留言寫著：「趕快前往天使球場，搶購這尊獨家大谷搖頭娃娃！」大谷鐵粉、球評班．韋蘭德（Ben Verlander）也在底下讚聲；不少球迷哀怨到不了現場，詢問是否開放網路購買，還有人留言：「很棒！但你們今天已經出了4隻大谷搖頭娃娃了。」
大谷搖頭娃娃售價99.99美元，限量720隻，在今天的天使球場周邊商品店限時販售，還沒開店已有不少球迷在排隊等待搶購。
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