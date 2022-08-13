聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／哈波參戰經典賽！美國隊6人陣容已有36顆星星

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
費城人隊強打哈波宣布參戰經典賽。 美聯社
費城人隊強打哈波宣布參戰經典賽。 美聯社

2023年世界棒球經典賽（WBC），衛冕軍美國隊星光熠熠，費城人隊強打哈波（Bryce Harper）也宣布參加，確定的6人全是明星級，合計參加過36次明星賽

這將是哈波第一次打經典賽，然而健康問題還是最大疑慮，他因左手拇指骨折仍在傷兵名單中，雖然今年球季結束前有望歸隊，但還有右手肘韌帶的傷勢待評估，還不確定是否進行韌帶重建手術（Tommy John）。

經典賽美國隊先前已確定參賽的球員，包括楚奧特（Mike Trout）、亞瑞納多（Nolan Arenado）、高史密特（Paul Goldschmidt）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）以及史托瑞（Trevor Story）。

WBC將在明年3月開打，美國所屬的C組包括加拿大、哥倫比亞、墨西哥及一支資格賽勝出隊伍，A、B組前兩名與C、D組前兩名，將在複賽競爭四強門票，曾在2017年封王的美國隊將尋求連霸。

2023年世界棒球經典賽，哈波宣布參戰。圖／取自MLB官方推特
2023年世界棒球經典賽，哈波宣布參戰。圖／取自MLB官方推特

經典賽 明星賽 哈波

延伸閱讀

U12世界盃／8連勝奪隊史第4冠 美國隊：滋味更甜美

U12世界盃／陳瑞鑫開轟不敵美國雙響 無緣晉級冠軍戰

U12世界盃／美國隊佛勞斯托打擊率破9成 難忘做鳳梨酥

球迷真情告白 國民究竟想從索托交易中獲得什麼？

相關新聞

MLB／塔提斯遭禁賽80場 教士總管氣炸

籌組「宇宙教士」的每一步棋下定，卻怎麼也料不到當家球星塔提斯在此時出亂子，大聯盟昨公布他因藥檢未過遭禁賽80場，今年球季...

MLB／只要滿足5條件 美媒作家看好賈吉能有夢幻數字77轟

洋基當家球星賈吉（Aaron Judge）今天敲出本季第46轟傲視全聯盟，過去24場比賽中更狂打16轟，賽季還剩下49場，《ESPN》專欄作家施菲爾德（David Schoenfield）預測賈吉最終

MLB／執教日本至寶有壓力 栗山英樹：翔平旅美時鬆了口氣

執掌日本武士隊兵符的栗山英樹，近日為了招攬旅美球星們投入明年經典賽而踏上美國之旅，今天來到天使主場，賽前受訪聊到昔日愛徒...

MLB／今日戰績表 道奇推進11連勝每場至少贏2分以上

MLB今日戰績表 勇士 4:3 馬林魚 教士 10:5 國民 守護者 8:0 藍鳥 金鶯 10:3 光芒 老虎 0:2 白襪 洋基 2:3(10局) 紅襪 費城人 2:1(10局) 大

MLB／給你任選頂級新秀也不要 美媒：天使錯過交易大谷時機

天使隊在沒有季後賽機會的情況下，交易大限前一度傳出願聆聽大谷翔平的報價，但最終仍反悔未出手，反而送走了送走了「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）與終結者伊格列西亞斯（Raisel Ig

MiLB／1A台將好表現 李灝宇2安3打點、鄭宗哲連7戰敲安

旅美費城人隊小聯盟1A野手李灝宇近期手感回溫，今天單場2安、貢獻3分打點；海盜隊小聯盟1A野手鄭宗哲也維持好手感，單場1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。