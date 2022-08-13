MLB／哈波參戰經典賽！美國隊6人陣容已有36顆星星

2023年世界棒球經典賽（WBC），衛冕軍美國隊星光熠熠，費城人隊強打哈波（Bryce Harper）也宣布參加，確定的6人全是明星級，合計參加過36次明星賽。

這將是哈波第一次打經典賽，然而健康問題還是最大疑慮，他因左手拇指骨折仍在傷兵名單中，雖然今年球季結束前有望歸隊，但還有右手肘韌帶的傷勢待評估，還不確定是否進行韌帶重建手術（Tommy John）。

經典賽美國隊先前已確定參賽的球員，包括楚奧特（Mike Trout）、亞瑞納多（Nolan Arenado）、高史密特（Paul Goldschmidt）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）以及史托瑞（Trevor Story）。

WBC將在明年3月開打，美國所屬的C組包括加拿大、哥倫比亞、墨西哥及一支資格賽勝出隊伍，A、B組前兩名與C、D組前兩名，將在複賽競爭四強門票，曾在2017年封王的美國隊將尋求連霸。