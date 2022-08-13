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MLB／登愣！塔提斯藥檢未過禁賽80場 認錯決定不上訴

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
塔提斯因藥檢未過遭大聯盟禁賽80場，今年球季確定歸隊無望，教士球團坦言驚訝又失望。 美聯社
塔提斯因藥檢未過遭大聯盟禁賽80場，今年球季確定歸隊無望，教士球團坦言驚訝又失望。 美聯社

教士隊今天接獲錯愕消息，原以為回歸在即的球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.），因藥檢未過遭大聯盟禁賽80場，今年球季確定歸隊無望，教士球團坦言驚訝又失望。

塔提斯今年3月就因令人傻眼的摩托車事故造成左手腕骨折，必須動刀治療，直到8月7日剛展開復健賽，預計最快在下周回歸大聯盟，卻在今天傳來壞消息，塔提斯在藥檢中驗出使用氯司替勃（Clostebol）禁藥，遭到大聯盟開出80場禁賽罰單。

塔提斯原本有意提出上訴，但很快就明瞭錯在自己，他治療皮膚疾病的藥物中確實含有這項禁藥成分。他表示，自己應該使用成分明確的藥物，卻因思考不周造成這樣的後果，他向球團、球迷及大聯盟致歉，「對於我的錯誤，我無可推卸，我不該對這項我熱愛的有任何欺瞞、不敬。」

塔提斯坦言心碎，「我最想待的地方就是球場上，與我的隊友一起出賽，這樣的結果讓我感覺自己徹底被摧毀。」他已放棄上訴，決定即刻起接受禁賽處分。

塔提斯確定今年都上不了場，明年還有剩餘33場球監要服完才能重返賽場，若教士打進季後賽，到時的比賽場次也能「折抵」塔提斯的禁賽場次。教士球團對此也極度失望，發表聲明尊重判決結果，球團表示，「我們也希望塔提斯能從這次經驗中學到一課。」

塔提斯 大聯盟 教士

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