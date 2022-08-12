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MiLB／林子偉遭大都會3A釋出 10天內第3位離隊台將

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
林子偉遭到釋出。 中央社
林子偉遭到釋出。 中央社

根據大聯盟官網異動，大都會隊3A今天將林子偉釋出，也是旅美生涯第三度成為自由球員，這是10天內第三位遭到釋出的旅美台將。

林子偉今年一直將旅美視為第一目標，季前與大都會隊簽下小聯盟合約，因延長春訓，開季先在1A實戰調整，4月底因腿部輕微拉傷，被放入7天傷兵名單，傷後直升3A出賽，雖然6月下旬一度又因受傷到1A打復健賽，但後來仍回到3A。

然而今天大聯盟官網異動中標註，林子偉遭到大都會3A雪城大都會隊釋出，今年在3A總計出賽28場，打擊率1成52，有2 轟8分打點，最後一次出賽是8月7日。

大聯盟各球隊近期頻頻做出陣容調整，從8月3日張景淯開始，加上昨天的林暉盛，林子偉成為這10天來第三位被釋出的台將，他生涯曾在2020年被紅襪隊釋出、2021年未與雙城隊續約，這次是第三次成為自由球員。

【中央社台北12日電】

旅美台灣好手林子偉被美國職棒紐約大都會隊釋出，所屬經紀公司悍創運動行銷表示，林子偉目前還是會先留在美國等機會。

林子偉今年3月確定與美國紐約大都會隊簽約，但本季還是有受到傷勢影響、進出傷兵名單，林子偉本季最高層級上到小聯盟3A，3A總計28場出賽敲出14支安打，包括2發全壘打，打擊率1成52。

林子偉本季小聯盟出賽成績，總計36場、共116打數敲出19支安打及3發全壘打，打擊率1成64，今天官網公告釋出林子偉。

林子偉所屬經紀公司悍創運動行銷回應，「林子偉目前會先留在美國、持續等待機會」。

林子偉在2017年至2021年間都有美國職棒大聯盟出賽紀錄，生涯大聯盟出賽累計102場，總計193打數敲出43支安打、1發全壘打，打擊率2成23。

林子偉 大都會 大聯盟

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