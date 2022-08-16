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MLB／今日戰績表 柯爾優質先發無用洋基連兩戰被完封

聯合新聞網／ 整理
柯爾對光芒優質先發，但沒有隊友援護，最後洋基吞敗。 法新社
柯爾對光芒優質先發，但沒有隊友援護，最後洋基吞敗。 法新社

MLB今日戰績表

老虎 1：4 守護者

老虎 7：5 守護者(雙重戰)

費城人 4：3 紅人

教士 0：3 馬林魚

小熊 4：5 國民

光芒 4：0 洋基

金鶯 7：3 藍鳥

大都會 1：13 勇士

皇家 2：4 雙城

運動家 1：2 遊騎兵

太空人 2：4 白襪

道奇 4：0 釀酒人

水手 6：2 天使

響尾 1：6 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:40 費城人 vs. 紅人

06:40 教士 vs. 馬林魚

07:05 紅襪 vs. 海盜

07:05 小熊 vs. 國民

07:05 光芒 vs. 洋基(愛爾達體育1台)

07:07 金鶯 vs. 藍鳥

07:10 老虎 vs. 守護者

07:20 大都會 vs. 勇士

07:40 皇家 vs. 雙城

07:45 洛磯 vs. 紅雀

08:05 運動家 vs. 遊騎兵

08:10 太空人 vs. 白襪

08:10 道奇 vs. 釀酒人

09:38 水手 vs. 天使((緯來體育台)

09:45 響尾蛇 vs. 巨人

球隊戰績表

太空人 體育

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