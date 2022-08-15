MLB／今日戰績表 皇家辛格先發7局壓制助隊中止道奇12連勝

明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）妹妹蕾比珊（Leibysand）是大谷翔平的頭號粉絲，為了幫她過生日，昨天雙城和天使交手，柯瑞亞特別安排兩人見面，日媒《中日體育》也爆料蕾比珊是如何對大谷

2022-08-15 16:04