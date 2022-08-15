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MLB／今日戰績表 皇家辛格先發7局壓制助隊中止道奇12連勝

聯合新聞網／ 整理
皇家隊辛格先發7局送出7K，只被敲出一安助隊完封勝，讓道奇中止這一波12連勝。 擷圖自推特
皇家隊辛格先發7局送出7K，只被敲出一安助隊完封勝，讓道奇中止這一波12連勝。 擷圖自推特

MLB今日戰績表

教士 6：0 國民

守護者 7：2 藍鳥

勇士 3：1 馬林魚

金鶯 1：4 光芒

小熊 5：8 紅人

費城人 0：6 大都會

老虎 3：5 白襪

道奇 0：4 皇家

運動家 3：6 太空人

釀酒人 3：6 紅雀

水手 3：5 遊騎兵

響尾 4：4 洛磯

海盜 7：8 巨人

雙城 2：4 天使

洋基 0：3 紅襪

MLB明日賽程

時間 客場 主場

03:10 老虎 vs. 守護者

06:40 老虎 vs. 守護者(雙重戰)

06:40 費城人 vs. 紅人

06:40 教士 vs. 馬林魚

07:05 小熊 vs. 國民

07:05 光芒 vs. 洋基(緯來體育台)

07:07 金鶯 vs. 藍鳥

07:20 大都會 vs. 勇士

07:40 皇家 vs. 雙城

08:05 運動家 vs. 遊騎兵

08:10 太空人 vs. 白襪

08:10 道奇 vs. 釀酒人

09:38 水手 vs. 天使(愛爾達體育1台)

09:45 響尾蛇 vs. 巨人

球隊戰績表

太空人 體育

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