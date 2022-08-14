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MLB／今日戰績表 道奇火藥庫炸了6轟大勝皇家拉出12連勝

聯合新聞網／ 整理
道奇今天火力全開全場6轟大勝皇家，拉出12連勝，圖為貝林格(右)擊出全壘打。， 美聯社
道奇今天火力全開全場6轟大勝皇家，拉出12連勝，圖為貝林格(右)擊出全壘打。， 美聯社

MLB今日戰績表

勇士 5：2 馬林魚

勇士 6：2 馬林魚(雙重戰)

守護者 1：2 藍鳥

金鶯 2：8 光芒

小熊 7：2 紅人

教士 3：4 國民

老虎 4：6 白襪

道奇 13：2 皇家

運動家 0：8 太空人

費城人 0：1 大都會

釀酒人 3：2(10局) 紅雀

洋基 3：2 紅襪

水手 4：7 遊騎兵

響尾 6：0 洛磯

海盜 0：2 巨人

雙城 3：5(11局) 天使

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:05 教士 vs. 國民

01:37 守護者 vs. 藍鳥

01:40 勇士 vs. 馬林魚

01:40 金鶯 vs. 光芒

01:40 小熊 vs. 紅人

01:40 費城人 vs. 大都會

02:10 老虎 vs. 白襪

02:10 道奇 vs. 皇家

02:10 運動家 vs. 太空人

02:15 釀酒人 vs. 紅雀

02:35 水手 vs. 遊騎兵

03:10 響尾蛇 vs. 洛磯

04:05 海盜 vs. 巨人

04:07 雙城 vs. 天使

07:00 洋基 vs. 紅襪(緯來體育台、愛爾達體育1台)

球隊戰績表

太空人 體育 華視

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