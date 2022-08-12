MLB／怪他送走韋蘭德、馬丁尼茲 老虎老闆開除總管

老虎老闆伊利奇（Christopher Ilitch）日前宣布開除總管艾維拉（Al Avila），除了考量球隊本季戰績不佳，並怪罪他賤賣塞揚投手韋蘭德（Justin Verlander）和強打馬丁尼茲（JD Martinez）。

艾維拉2015年接任老虎總管後，球隊不但在7年內未曾打進季後賽，戰績僅404勝573敗、勝率41.4%，只有1年勝率超過5成，此外在這段期間內他還將韋蘭德、馬丁尼茲2名球星送走，至今外界仍相當不解為何他會選擇做出這樣的交易。

老虎本季戰績仍未有起色，43勝68敗在美聯排名倒數第二、聯盟倒數第三，老虎老闆伊利奇今表示得做出一個艱難的決定，就是要和艾維拉分道揚鑣，「該是做出改變的時候了，感謝他這些年來為球隊的付出，他的忠誠和無私奉獻為我們樹立了榜樣，接下來我們將會繼續尋找繼任人選。」

伊利奇向老虎球迷喊話，「我知道今年成績並沒有朝我們所想的方向去走，但我相信來年還是值得期待。」