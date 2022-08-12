MLB／塞揚強投林瑟肯妻子過世 巨人球團致上最深的哀悼
前塞揚強投林瑟肯（Tim Lincecum）妻子柯爾曼（Cristin Coleman）因癌症不幸離世，巨人球團今公布該消息，表示「她深受巨人整個大家庭的愛戴，我們會懷念她。」
由於林瑟肯非常注重隱私，當時他連結婚都是透過巨人球團公開外界才得知，據美媒報導，林瑟肯妻子柯爾曼是加州一所小學的校長，她已經對抗癌症多年，在6月28日於家人圍繞之下安詳地離世。
巨人球團今發布聲明，「球團得知這個消息感到非常難過我們致上最深的哀悼，她深受巨人家族的愛戴，她的善良和深情感動了我們所有人。」
事實上巨人上周曾邀請2012年世界大賽的冠軍成員到球場慶祝，不過當時奪冠關鍵人物之一林瑟肯就沒有到場，估計他仍在處理妻子過世的後續，因此選擇缺席。
The Giants were extremely saddened to learn of the passing of Tim Lincecum’s wife, Cristin Coleman. Our deepest condolences go out to Tim, Cristin’s family and all those whose lives she touched as a friend and teacher.— SFGiants (@SFGiants) 2022年8月11日
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