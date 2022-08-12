MLB／蕭瓦特執教21年未有1冠 美媒：棒球之神今年還他

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會新任教頭蕭瓦特。 美聯社
大都會新任教頭蕭瓦特。 美聯社

大都會教頭蕭瓦特（Buck Showalter）過去幾年有過不少次，在離開球隊後隔年該隊就迅速奪冠的案例，是外界眼中的「衰神」，不過《紐約郵報》今撰文表示，棒球之神欠了他21年的冠軍，有望會在今年還給他了。

大都會在連續5年未進季後賽，決定讓66歲的蕭瓦特領軍，這也是他在2018年卸任金鶯總教練後重出江湖，當時他也是我國旅日好手陳偉殷的恩師，兩人在金鶯共處4年，殷仔大聯盟生涯59勝紀錄，其中46勝在蕭瓦特麾下。

然而蕭瓦特過去執教大聯盟球隊21年，從未拿過一冠，其中還發生不少巧合事件，像是他在1991年至95年擔任洋基隊主帥，不料他一離隊後的隔年，洋基就奪下世界大賽冠軍；他後來於1998年到2000年接下響尾兵符，結果一離開，響尾蛇又馬上奪冠。

大都會今年再大補強後，目前以73勝39敗位居國聯第二，同時也是全聯盟第二，《紐約郵報》撰文寫下，「棒球之神今年終於準備好還給蕭瓦特一個公道了。」

紐約

相關新聞

MLB／「夢幻成真戰」第2集小熊贏球 明年等不到第3集

大聯盟「夢幻成真戰」今年上演第二集，兩支傳統球隊在玉米田中重現電影場景，最終由小熊隊以4：2擊敗紅人隊，滿場7823名球...

MiLB／林子偉遭大都會3A釋出 10天內第3位離隊台將

根據大聯盟官網異動，大都會隊3A今天將林子偉釋出，也是旅美生涯第三度成為自由球員，這是10天內第三位遭到釋出的旅美台將。

MLB／台灣實習生擠進道奇 一窺豪門球隊如何賺錢

洛杉磯道奇是美國職棒數一數二的豪門球隊，來自台灣的21歲年輕人張翔這個夏天從6000人脫穎而出，進入道奇的商業部門實習，...

MLB／怪他送走韋蘭德、馬丁尼茲 老虎老闆開除總管

老虎老闆伊利奇（Christopher Ilitch）日前宣布開除總管艾維拉（Al Avila），除了考量球隊本季戰績不佳，並怪罪他賤賣塞揚投手韋蘭德（Justin Verlander）和強打馬丁尼茲

MLB／塞揚強投林瑟肯妻子過世 巨人球團致上最深的哀悼

前塞揚強投林瑟肯（Tim Lincecum）妻子柯爾曼（Cristin Coleman）因癌症不幸離世，巨人球團今公布該消息，表示「她深受巨人整個大家庭的愛戴，我們會懷念她。」 由於林瑟肯非常注

MLB／蕭瓦特執教21年未有1冠 美媒：棒球之神今年還他

大都會教頭蕭瓦特（Buck Showalter）過去幾年有過不少次，在離開球隊後隔年該隊就迅速奪冠的案例，是外界眼中的「衰神」，不過《紐約郵報》今撰文表示，棒球之神欠了他21年的冠軍，有望會在今年還給

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。