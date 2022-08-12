MLB／蕭瓦特執教21年未有1冠 美媒：棒球之神今年還他

大都會教頭蕭瓦特（Buck Showalter）過去幾年有過不少次，在離開球隊後隔年該隊就迅速奪冠的案例，是外界眼中的「衰神」，不過《紐約郵報》今撰文表示，棒球之神欠了他21年的冠軍，有望會在今年還給他了。

大都會在連續5年未進季後賽，決定讓66歲的蕭瓦特領軍，這也是他在2018年卸任金鶯總教練後重出江湖，當時他也是我國旅日好手陳偉殷的恩師，兩人在金鶯共處4年，殷仔大聯盟生涯59勝紀錄，其中46勝在蕭瓦特麾下。

然而蕭瓦特過去執教大聯盟球隊21年，從未拿過一冠，其中還發生不少巧合事件，像是他在1991年至95年擔任洋基隊主帥，不料他一離隊後的隔年，洋基就奪下世界大賽冠軍；他後來於1998年到2000年接下響尾蛇兵符，結果一離開，響尾蛇又馬上奪冠。

大都會今年再大補強後，目前以73勝39敗位居國聯第二，同時也是全聯盟第二，《紐約郵報》撰文寫下，「棒球之神今年終於準備好還給蕭瓦特一個公道了。」