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MLB／大谷翔平續挑戰歷史 締造「二刀流」最高境界
二刀流球星大谷翔平前天才完成「棒球之神」貝比魯斯高懸104年的單季10勝、10轟紀錄，根據日媒報導，大谷翔平計畫繼續挑戰歷史，成為大聯盟首位達成「規定投球局數和規定打席數」的選手。
大聯盟例行賽整季的年度投球規定局數為162局，目前大谷翔平已完成111局，距離目標還有51局，據日媒《日刊體育》報導，大谷若想達到規定投球局數，剩餘球季必須以「投一休五」的節奏出賽，並且每次先發平均都要撐滿6局才有機會達成，而他下一場先發預計將在16日對戰水手。
此外，大谷翔平若想進入投手防禦率排行榜，投球局數也需等於球隊年度出賽數，截至昨日為止，天使已經打了112場比賽，不過大谷翔平登板數為111局，尚無法擠進防禦率排行榜。
打擊方面，大聯盟本季的規定打席數是502，大谷翔平目前已有465打席，只要持續穩定出賽，要達到門檻是輕而易舉之事。
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