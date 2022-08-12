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MiLB／林昱珉先發3.2局7K無關勝敗 李灝宇連4戰敲安

中央社／ 台北12日電
旅美響尾蛇隊小聯盟1A投手林昱珉今天先發出賽，投3.2局飆出7次三振，但失掉3分責失分、無關勝敗。 截圖自推特
旅美響尾蛇隊小聯盟1A投手林昱珉今天先發出賽，投3.2局飆出7次三振，但失掉3分責失分、無關勝敗。 截圖自推特

旅美響尾蛇隊小聯盟1A投手林昱珉今天先發出賽，投3.2局飆出7次三振，但失掉3分責失分、無關勝敗；費城人隊小聯盟1A野手李灝宇今天單場2安、貢獻1分打點，連4場出賽敲安。

美國職棒小聯盟賽事響尾蛇隊1A今天與西雅圖水手隊1A交手，響尾蛇隊由台灣投手林昱珉先發，林昱珉開賽就有狀況，先被敲出二壘打，接著隊友守備失誤讓跑者攻佔一、三壘，再被敲出滾地球先掉1分，接著投出觸身球保送、再被敲出二壘打再掉1分。

林昱珉2局也有被敲安打、投出保送，但力守不失分，3局1人出局後被敲出安打、暴投讓跑者上到二壘，隊友再出現守備失誤，接著接連被敲2支安打失掉3分。

林昱珉4局續投被敲安打、1人出局後暴投，三振抓到第2個出局數後退場，今天總計用77球投3.2局，被敲8支安打，投出7次三振，失掉5分（3分責失分），球隊6比5領先時退場，無關勝敗，賽後防禦率3.29。

費城人隊1A今天與紐約大都會隊1A交手，費城人隊台灣野手李灝宇先發打3棒、指定打擊，李灝宇1局敲出右外野方向飛球出局，4局吞下三振，6局敲出右外野方向安打，8局再敲出游擊方向安打、送回球隊追平分。

兩隊9局打完2比2僵持不下，延長賽11局上大都會隊先拿3分，11局下費城人隊李灝宇獲得觸身球保送，費城人隊再靠著安打、接連保送擠回2分，佛羅雷斯（Wilfredo Flores）再見安打、一棒2分，幫助費城人隊以6比5拿下勝利。

李灝宇今天單場4打數敲出2支安打，貢獻1分打點，連4場出賽敲安、近2場比賽單場至少雙安，賽後打擊率2成88。

費城人 林昱珉

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