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MLB／張育成「綻放光芒」 海盜球迷看的心好痛
光芒旅美台將張育成近期打擊手感有夠火燙，近7場打擊率高達4成21，這讓海盜球迷看的心好痛，直呼自己球隊不如光芒會培養人才。
26歲的張育成原先在守護者體系待了8年，不過本季只留下4場出賽、10打席無安打吞7K的成績就遭指定讓渡，後來轉戰海盜打擊手感依舊低迷，很快又遭二度釋出，直到7月初才改披光芒戰袍，近期他個人打出一波高潮，不但延續連7場敲安，追平自己保持的大聯盟台將紀錄，距離生涯百安也倒數9支。
相較於今年在守護者、海盜時打擊狀態低迷，來到光芒後張育成出賽16場、45打數中敲出15支安打含2轟、打擊三圍0.333/0.375/0.511，對此海盜播客頻道「Pittsburgh Pirates Rant」在推特上分析張育成效力兩隊時表現大相逕庭，並直呼為何海盜總是放走好選手，「相同的狀況為何總是一而再再而三的發生？」
下方也有不少球迷發表看法，認為「海盜就是不會培養打者」、「打擊教練很沒用，他都沒有在幫助球員進步」、「海盜就是垃圾球團、光芒是好球團」、「張育成今年在守護者表現也很差，與其說海盜太爛，不如說是光芒太厲害。」
Yu Chang Pirates. 42 AB .167 BA .548 OPS. Yu Chang Rays 41 AB .341 BA .850 OPS. Why does this keep Happening over and over and over again???— Pittsburgh Pirates Rant Podcast (@BrianCornell16) 2022年8月8日
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