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MLB／張育成「綻放光芒」 海盜球迷看的心好痛

聯合新聞網／ 綜合報導
張育成來到光芒後近期打擊手感火燙，近7場打擊率高達4成21，讓海盜球迷「捶心肝」。 路透社
張育成來到光芒後近期打擊手感火燙，近7場打擊率高達4成21，讓海盜球迷「捶心肝」。 路透社

光芒旅美台將張育成近期打擊手感有夠火燙，近7場打擊率高達4成21，這讓海盜球迷看的心好痛，直呼自己球隊不如光芒會培養人才。

26歲的張育成原先在守護者體系待了8年，不過本季只留下4場出賽、10打席無安打吞7K的成績就遭指定讓渡，後來轉戰海盜打擊手感依舊低迷，很快又遭二度釋出，直到7月初才改披光芒戰袍，近期他個人打出一波高潮，不但延續連7場敲安，追平自己保持的大聯盟台將紀錄，距離生涯百安也倒數9支。

相較於今年在守護者、海盜時打擊狀態低迷，來到光芒後張育成出賽16場、45打數中敲出15支安打含2轟、打擊三圍0.333/0.375/0.511，對此海盜播客頻道「Pittsburgh Pirates Rant」在推特上分析張育成效力兩隊時表現大相逕庭，並直呼為何海盜總是放走好選手，「相同的狀況為何總是一而再再而三的發生？」

下方也有不少球迷發表看法，認為「海盜就是不會培養打者」、「打擊教練很沒用，他都沒有在幫助球員進步」、「海盜就是垃圾球團、光芒是好球團」、「張育成今年在守護者表現也很差，與其說海盜太爛，不如說是光芒太厲害。」

海盜 光芒 張育成 守護者

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