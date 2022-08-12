MLB／夢幻成真戰第二集小熊贏球 鈴木誠也打下第一分

大聯盟「夢幻成真戰」今年上演第二集，小熊與紅人兩支傳統老隊在玉米田中重現電影場景，最終由小熊隊以4：2擊敗紅人隊，滿場7823名球迷見證，全場第一分由日籍也手鈴木誠也打下。

1989年由凱文科斯納主演的「夢幻成真」是棒球迷心中經典電影之一，「如果你蓋好了，他就會來。」這句台詞在真實世界上演，去年大聯盟耗資5000萬美元開拓出「夢田球場」，讓白襪、洋基球員從比人還高的玉米裡走進球場，結果吸引近600萬人收看。

小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）以及老葛瑞菲賽前上演經典的傳接球台詞！ 路透社

今年換小熊隊穿上1929年拿下國聯冠軍的主場球衣，紅人隊則穿上1919年的海軍藍條紋球衣，從玉米田中走進球場，賽前更由小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）以及老葛瑞菲（Ken Griffey）父子檔重現另一句名台詞，「嘿老爸，你想要傳接球嗎？」

Chills.



Ken Griffey Jr and his dad at the Field of Dreams. pic.twitter.com/5QdPjwiS5P — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2022年8月11日

鈴木誠也參與「夢幻成真戰」第二集，並為小熊打回第一分！ 路透社

有別於第一集全場8轟的煙火秀，今年紅人、小熊戰是靠安打串連得分，1局上2出局後，小熊隊先靠觸身球上壘，接著鈴木誠也的二壘安打一棒敲回全場第1分，下兩棒何納（Nico Hoerner）、哈普（Ian Happ）接連敲安，單局就攻下3分。

4局上小熊隊3支安打又追加1分，紅人隊則在7局下打破鴨蛋，雷諾斯（Matt Reynolds）的二壘安打，送回弗萊利（Jake Fraley）、巴雷羅（Jose Barrero），但也僅止於此。

小熊隊投手史邁利（Drew Smyly）先發5局無失分拿下勝投，被敲4支安打另有2次保送，但也投出高達9次三振。