聽新聞
test
0:00 / 0:00
MiLB／大聯盟也沒看過 紅雀2A新秀締造「完全全壘打」 ！
小聯盟2A比賽日前出現超罕見「完全全壘打」，效力春田紅雀的潛力新秀瑞德蒙德（Chandler Redmond）單場依序敲出兩分砲、滿貫砲、陽春砲以及三分砲，這是大聯盟從未出現過的罕見紀錄。
25歲的瑞德蒙德在2019年第32輪才被春田紅雀選中，今面對阿馬里洛草皮貴賓狗，由於春田紅雀整場灌進21分，擔任第7棒的他依舊獲得多達6次打擊機會，首打席瑞德蒙德就敲出帶有1分打點的安打，第2打席遭到三振。
瑞德蒙德從第6局開始接連4局開轟，第5局敲出2分砲、第6局敲出滿貫砲、第7局敲出陽春砲、第8局敲出三分砲，就這樣集滿4種全壘打，形成「完全全壘打」。終場瑞德蒙德6打數5安打，11分打點、單場5安皆為球隊新紀錄，另外紅雀團隊8轟、21分，也都寫隊史新猷。
事實上，在1998年7月27日同樣也是效力紅雀2A的荷恩（Tyrone Horne），曾經也完成過「完全全壘打」，不過至今為止尚未有任何一位大聯盟球員辦到過。
瑞德蒙德賽後直呼不可思議，「真的很難以置信，我甚至不知道要怎麼用言語來表達現在的心情。我認為打擊是有感染力的，今晚大家在休息區都很放鬆、享受比賽，完全沒有壓力，我們就是上場，做好平常練習的內容，放鬆迎戰、順其自然。」
HISTORY. MADE. AGAIN‼️— Springfield Cardinals (@Sgf_Cardinals) 2022年8月11日
With that 8th inning blast, Chandler Redmond now holds the Springfield Cardinals RECORD for most HRs (4) and RBIs (11) in a single game in team history‼️ pic.twitter.com/sBOGoybPBT
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言