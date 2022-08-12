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MLB／夢幻成真戰明年無法成真 玉米田增建少棒球場

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大聯盟「夢幻成真戰」第二集今天上演，紅人隊與小熊隊再次於電影「夢幻成真（Field of Dreams）」拍攝地開打，然而第三集可能要多等一陣子。 路透社
大聯盟「夢幻成真戰」第二集今天上演，紅人隊與小熊隊再次於電影「夢幻成真（Field of Dreams）」拍攝地開打，然而第三集可能要多等一陣子。 路透社

大聯盟「夢幻成真戰」第二集今天上演，紅人隊與小熊隊再次於電影「夢幻成真（Field of Dreams）」拍攝地開打，然而第三集可能要多等一陣子，因夢田球場要改建為少棒綜合球場，工程浩大，明年必須先暫停。

聯盟去年在此重現電影場景，將例行賽移到這片玉米田中，前大聯盟球星湯瑪斯（Frank Thomas）與朋友合夥看好商機，在去年9月買下這座球場。

不過湯瑪斯表示，明年夢幻成真戰無法成真，原因是今年要開始將此地改為少棒、壘球綜合球場加上旅館等附加設施，可能會影響明年賽程安排，因此大聯盟決定暫不續辦，但也不排除未來繼續安排。

「有很多事情要處理。」湯瑪斯昨天受訪時表示：「如果球場還沒有準備好，大聯盟就還不會回來。」 這座場地未來將建造9座少棒及壘球場，另外還有球員宿舍及一座飯店。

根據調查，自從大聯盟建造好夢田球場後，一年來吸引了約13.6萬名觀光客，造就81份工作機會，舉辦了62場活動，吸引到910萬美元的投資，更別提去年、今年兩場「夢幻成真戰」票房都完售。

大聯盟 湯瑪斯 小熊隊

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