MiLB／李灝宇1A單場3安猛打 劉致榮投5局挨2轟

中央社／ 台北11日電
台灣「怪力男」李灝宇今天在1A出賽，單場3安打、2打點。 截圖自球隊官網
台灣「怪力男」李灝宇今天在1A出賽，單場3安打、2打點。 截圖自球隊官網

美國職棒小聯盟費城人隊台灣「怪力男」李灝宇今天在1A出賽，單場3安打、2打點，而波士頓紅襪隊小聯盟高階1A投手劉致榮投5局失3分挨2轟。

費城人隊1A今天繼續出戰紐約大都會隊1A，李灝宇擔任第3棒，改打指定打擊。

李灝宇首局敲出二壘安打，3局下在二壘有人情況下揮出安打帶有1分打點，隨後盜壘成功，4局下延續手感再度敲安，追加1分，第4、5打席則都擊成滾地球出局，費城人隊最終以5比2獲勝。

李灝宇此役單場5打數3安打，貢獻2打點，連續3場比賽有安打的表現。

紅襪隊今天在小聯盟高階1A賽事，派出投手劉致榮先發，出戰德州遊騎兵隊，劉致榮首局就遭遇危機，單局被擊出4安，包括2發全壘打掉3分。

劉致榮2局上2出局後再度出現亂流，先被擊出安打，隨後送出保送，所幸關鍵時刻讓打者敲成飛球出局；而劉致榮第3至5局回穩，僅讓對手靠著1次保送站上壘包，紅襪隊最終以12比8勝出。

劉致榮此役投5局失3分，被敲出5支安打，包括2發全壘打，另有2次保送和3次三振，無關勝敗。

劉致榮

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