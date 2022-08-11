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MLB／大都會林多這項紀錄追上賈吉 也和大谷平起平坐

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大都會林多成為隊史首位至少兩季20轟的游擊手，放眼整個大聯盟只有4名球員20轟、10盜。 路透社
大都會林多成為隊史首位至少兩季20轟的游擊手，放眼整個大聯盟只有4名球員20轟、10盜。 路透社

紐約兩支強權最近表現有如天壤之別，洋基隊8戰7敗處於低潮，大都會隊氣勢愈來愈旺， 今天在主場以10：2大勝紅人隊，3連戰橫掃對手， 拚出6連勝，明星游擊手林多（Francisco Lindor）更是締造一堆紀錄，展現全能架勢。

大都會戰績升到73勝39敗，優於洋基的71勝41敗，林多今天3打數2安打、保送1次，不但攻下兩分打點，還跑回3分；大都會總教練蕭瓦特（Buck Showalter）表示，林多每天在高強度比賽展現水準，在他帶過的球員中，只在馬恰多（Manny Machado）身上看到。

林多2局下揮出兩分打點安打，幫助大都會拉大到4：0領先，本季81分打點追平2006年雷耶斯（Jose Reyes），並列隊史游擊手單季最多打點紀錄，超前是遲早的事。

林多本季出賽111場已有20轟、81分打點、11次盜壘成功、跑回74分，不但成為隊史首位至少兩季20轟的游擊手，放眼整個大聯盟只有4名球員20轟、10盜，另外打點和得分「雙70」也是4人，這位28歲好手都在其中。

大聯盟官網形容，這份名單都是超級球星，至少20轟、10盜就有洋基隊「法官」賈吉 （Aaron Judge）、天使隊二刀流大谷翔平、印地安人隊拉米瑞茲（Jose Ramirez），「雙70」另3人是賈吉、紅雀隊高史密特（Paul Goldschmidt）、道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）。

林多目前81分打點在大聯盟排名第5、國聯第3，也是打點最多的游擊手，連續13場比賽得分是大聯盟本季最長，已追平萊特（David Wright）2008年締造的隊史紀錄。

林多 大都會 大聯盟

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