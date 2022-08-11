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MLB／金鶯能打季後賽不是笑話 因雨和光芒並列外卡第3
金鶯隊今天在巴爾的摩主場對藍鳥隊之戰因雨取消，比賽打不成仍有收穫，目前戰績58勝52敗，和光芒隊並列美聯東區第3，兩隊也在美聯外卡並列第3，爭搶季後賽門票愈來愈激烈。
洋基隊3：4不敵水手隊，吞下近8戰第7敗，戰績雖從70勝34敗掉到71勝41敗，不過在美聯東區領先排名第2的藍鳥還有10場勝差，奪下分區冠軍的機會很大。
國聯、美聯外卡名額原本各兩席，現在增至3席，季前就有球評預測，美聯東區向來是超級戰區，有可能出現包辦3個外卡，加上分區冠軍一共4隊晉級季後賽的情況。
藍鳥目前在美聯外卡排名第1，水手落後半場勝差，光芒今天在延長10局3：4不敵釀酒人後，和金鶯並列第3，國聯外卡前3名則是勇士、費城人、教士隊。
金鶯過去4季除了前年縮水球季只打60場，2018、19年和去年都吞下3位數敗場，分別是115敗、108敗、110敗，今年表現讓球迷驚豔不已，光是7月就有16勝9敗、最長10連勝，明星賽後6個系列賽打贏4個，合計12勝6敗，能否暌違5年重返季後賽值得期待。
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