MLB／撲壘掉出手機好歡樂 卡斯楚出糗還要接受聯盟調查

海盜隊內野手卡斯楚（Rodolfo Castro）撲壘掉出手機，對球迷來說的搞笑鏡頭，大聯盟嚴肅以對，為了防堵電子器材違規使用，已經展開調查。

事情發生在昨天的海盜隊與響尾蛇隊之戰，4局上半，卡斯楚撲上三壘，結果手機卻從口袋中掉出，三壘審指了指地板上的手機，卡斯楚趕緊交給三壘指導教練，繼續比賽。

賽後卡斯楚解釋，將滑壘手套放進口袋時不慎將手機一併放入，「這是無心之舉，沒有職業球員會刻意帶手機上球場。」他也坦言自己做錯了，必須從中學習。

大聯盟官方很重視此事，根據「The Athletic」報導，聯盟將進行調查，確認卡斯楚此舉是否違反大聯盟針對場上及板凳區使用電子器材的規定，大聯盟唯一准許使用的僅有iPad，不確定卡斯楚是否會因此受罰。