聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平敲安又獲敬遠 天使久違3連勝主角是席耶拉

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷昨役投完球後繼續先發，此戰4打數敲出1安，還獲得本季第11次故意四壞保送。 美聯社
大谷昨役投完球後繼續先發，此戰4打數敲出1安，還獲得本季第11次故意四壞保送。 美聯社

天使隊今天與運動家隊鏖戰至延長賽12局，最終以5：4獲勝，完成暌違52天的三連勝，昨天完成104年大紀錄的大谷翔平沒休息，也打滿全場，4打數敲出1安，還獲得本季第11次故意四壞保送。

大谷翔平今天先發第二棒、指定打擊，1局上首打席就敲安，不過接下來飛球、三振、三振，連3打席槓龜，11局上的突破僵局制作為首名打者直接獲得故意保送，天使隊該局攻勢也掛零。

天使席耶拉在延長賽兩度為球隊打回超前分，幫助球隊久違拿下3連勝。 美聯社
天使席耶拉在延長賽兩度為球隊打回超前分，幫助球隊久違拿下3連勝。 美聯社

天使隊今天重點不是大谷，兩隊以3：3平手進入延長賽，10局上席耶拉（Magneuris Sierra）適時安打敲回1分，只不過10局下運動家隊也追平，12局上席耶拉獲得第二次機會，他用一支右外野二壘打超前比數，終於幫天使隊拿下勝利。

席耶拉前3打數安打掛零，到延長賽才發功，成為天使隊史自1987年5月29日的佩提斯（Gary Pettis）以來，第一位在延長賽兩度敲出超前分的球員，只不過佩提斯那一次還是以7：8輸給金鶯隊。

天使 運動家 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／大谷翔平10勝10轟比肩傳奇貝比魯斯：只是普通的數字

MLB／天使不交易大谷飽受質疑 大聯盟高層：鐵定留不住人

影／掰了特斯拉！大谷翔平成為日本Porsche代言人

MLB／第6局沒投完 大谷翔平第10勝慢慢等

相關新聞

MLB／張育成又轟 連7場敲安 台將最強

光芒隊旅美台將張育成用一發陽春砲，延續個人連7場敲安，追平自己保持的大聯盟台將紀錄，距離生涯百安也倒數9支，近期打擊手感...

MLB／貝比魯斯孫子祝賀大谷 還給他「808」挑戰目標

天使隊「二刀流」大谷翔平自2018年旅美以來，終於追上「棒球之神」貝比魯斯立下的二刀流指標，完成單季10勝、10轟罕見紀錄，成為大聯盟近104年來第1人，而貝比魯斯的孫子也透過日媒祝賀大谷，並給了他「

MLB／大都會林多這項紀錄追上賈吉 也和大谷平起平坐

紐約兩支強權最近表現有如天壤之別，洋基隊8戰7敗處於低潮，大都會隊氣勢愈來愈旺， 今天在主場以10：2大勝紅人隊，3連戰...

MLB／今日戰績表 賈羅代打三分砲助道奇擊敗雙城拉出10連勝

MLB今日戰績表 紅人 2：10 大都會 光芒 3：4(10局) 釀酒人 國民 2：4 小熊 天使 5：4(12局) 運動家 洋基 3：4 水手 巨人 7：13 教士 藍鳥 (延賽) 金

MiLB／李灝宇1A單場3安猛打 劉致榮投5局挨2轟

美國職棒小聯盟費城人隊台灣「怪力男」李灝宇今天在1A出賽，單場3安打、2打點，而波士頓紅襪隊小聯盟高階1A投手劉致榮投5...

MiLB／10天內第2位釋出台將 林暉盛下一步待討論

根據小聯盟球員異動，道奇隊今天釋出1A投手林暉盛，成為繼張景淯後，近10天內第二位被釋出的旅美台將，美職選秀、交易截止後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。