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MLB／大谷翔平敲安又獲敬遠 天使久違3連勝主角是席耶拉
天使隊今天與運動家隊鏖戰至延長賽12局，最終以5：4獲勝，完成暌違52天的三連勝，昨天完成104年大紀錄的大谷翔平沒休息，也打滿全場，4打數敲出1安，還獲得本季第11次故意四壞保送。
大谷翔平今天先發第二棒、指定打擊，1局上首打席就敲安，不過接下來飛球、三振、三振，連3打席槓龜，11局上的突破僵局制作為首名打者直接獲得故意保送，天使隊該局攻勢也掛零。
天使隊今天重點不是大谷，兩隊以3：3平手進入延長賽，10局上席耶拉（Magneuris Sierra）適時安打敲回1分，只不過10局下運動家隊也追平，12局上席耶拉獲得第二次機會，他用一支右外野二壘打超前比數，終於幫天使隊拿下勝利。
席耶拉前3打數安打掛零，到延長賽才發功，成為天使隊史自1987年5月29日的佩提斯（Gary Pettis）以來，第一位在延長賽兩度敲出超前分的球員，只不過佩提斯那一次還是以7：8輸給金鶯隊。
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