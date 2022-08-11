MLB／「法官」賈吉第45轟殘念 洋基不敵水手近8戰吞7敗

「法官」賈吉（Aaron Judge）本季第45轟出爐，持續在大聯盟領先，不過洋基近況不振，本季對水手隊最後一戰還是逃不過輸球命運，終場以3：4落敗，吞下近8戰第7敗。

水手先發投手瑞伊（Robbie Ray）前6局完全封鎖洋基，最近連續19局未失分，以1：0領先，7局上第115球、也是最後一球被東岡（Kyle Higashioka）轟出兩分砲，變成1：2落後，投6.1局失兩分退場。

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水手換上中繼投手莫菲（Penn Murfee），遭賈吉轟出左外野412英尺陽春砲，洋基擴大成兩分領先。

洋基投手柯特斯（Nestor Cortes）同樣優質先發，6局只被揮出3支安打，投出10次三振，失3分退場。

水手7局下再展攻勢，漢尼格（Mitch Haniger）適時安打扳回一城，接著36歲老將桑塔納（Carlos Santana）立下大功，從洋基第2任投手阿布瑞尤（Albert Abreu）的手中轟出致勝兩分砲，本季第11轟幫助球隊險勝。

桑塔納甩掉連17打數掛零的低潮，為水手轟下重要勝利，穩住美聯外卡地位，本季41場1分差的比賽贏了27場，季後賽可能再和洋基交手。

洋基、水手本季對戰6場畫下句點，水手連贏兩次系列賽，以4勝2敗占上風；洋基最近10場比賽輸了8場，其中4場不敵水手。