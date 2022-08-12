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MLB／今日戰績表 「Z魔神」6局被敲9安竟未失分助皇家勝白襪

聯合新聞網／ 整理
皇家「Z魔」葛蘭基先發六局，被敲9支安打竟未失分，終場助隊打敗白襪。 路透
皇家「Z魔」葛蘭基先發六局，被敲9支安打竟未失分，終場助隊打敗白襪。 路透

MLB今日戰績表

馬林魚 3：0 費城人

守護者 4：3(10局) 老虎

白襪 3：5 皇家

遊騎兵 3：7 太空人

紅雀 6：8 洛磯

海盜 3：9 響尾

金鶯 3：4 紅襪

小熊 4：2 紅人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:40 勇士 vs. 馬林魚

07:05 教士 vs. 國民

07:07 守護者 vs. 藍鳥

07:10 金鶯 vs. 光芒

07:10 老虎 vs. 白襪

07:10 洋基 vs. 紅襪(緯來體育台、愛爾達體育1台)

07:10 費城人 vs. 大都會

08:05 水手 vs. 遊騎兵

08:10 道奇 vs. 皇家

08:10 運動家 vs. 太空人

08:15 釀酒人 vs. 紅雀

08:40 響尾蛇 vs. 洛磯

09:38 雙城 vs. 天使(華視)

10:15 海盜 vs. 巨人(緯來體育台)

球隊戰績表

太空人 體育 華視

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