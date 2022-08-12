MLB／今日戰績表 「Z魔神」6局被敲9安竟未失分助皇家勝白襪

大都會教頭蕭瓦特（Buck Showalter）過去幾年有過不少次，在離開球隊後隔年該隊就迅速奪冠的案例，是外界眼中的「衰神」，不過《紐約郵報》今撰文表示，棒球之神欠了他21年的冠軍，有望會在今年還給

2022-08-12 16:26