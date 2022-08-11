MLB／今日戰績表 賈羅代打三分砲助道奇擊敗雙城拉出10連勝

天使隊「二刀流」大谷翔平自2018年旅美以來，終於追上「棒球之神」貝比魯斯立下的二刀流指標，完成單季10勝、10轟罕見紀錄，成為大聯盟近104年來第1人，而貝比魯斯的孫子也透過日媒祝賀大谷，並給了他「

2022-08-11 17:04