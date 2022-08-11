MLB／今日戰績表 賈羅代打三分砲助道奇擊敗雙城拉出10連勝

聯合新聞網／ 整理
轉戰道奇的賈羅，於今天打出三分砲，最終助隊擊敗雙城拉出10連勝。 法新社
轉戰道奇的賈羅，於今天打出三分砲，最終助隊擊敗雙城拉出10連勝。 法新社

MLB今日戰績表

紅人 2：10 大都會

光芒 3：4(10局) 釀酒人

國民 2：4 小熊

天使 5：4(12局) 運動家

洋基 3：4 水手

巨人 7：13 教士

藍鳥 (延賽) 金鶯

馬林魚 3：4 費城人

勇士 8：4 紅襪

守護者 3：2 老虎

白襪 3：8 皇家

遊騎兵 8：4 太空人

紅雀 9：5 洛磯

海盜 6：4 響尾

雙城 5：8 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 馬林魚 vs. 費城人

01:10 守護者 vs. 老虎

02:10 白襪 vs. 皇家

02:10 遊騎兵 vs. 太空人

03:10 紅雀 vs. 洛磯

03:40 海盜 vs. 響尾蛇

07:10 金鶯 vs. 紅襪

07:15 小熊 vs. 紅人(緯來體育台、愛爾達體育1台)

球隊戰績表

太空人 體育

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